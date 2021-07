Başkan Örki'den 15 Temmuz mesajı

Başkan Örki; “Milli birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermeyen Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde de sağlam duruşuyla hain kanlı darbe girişimine izin vermemiş, devletine, demokrasisine sahip çıkmıştır” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hainlerin kanlı darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. “5 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkemize, milletimize ve demokrasimize karşı hain kanlı bir darbe girişimi düzenlendi” diyen Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “O gece Türk Milleti 7'den 70'e ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' düşüncesiyle tankların, silahların, helikopterlerin karşısında korkusuzca durmuştur. O gün analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini, devletine olan güvenini, demokrasiye sahip çıkışını, tek yürek olduğumuzda yenilmeyeceğimizi tüm Dünya'ya bir kez daha haykırdığı gündür. Türk Milleti'nin içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı duruşu her zaman nettir. 15 Temmuz 2016 tarihinde bu net duruşunu bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, o gece kahramanca darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan milletimizin her birini, kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen gazilerimizi, canlarını bu millet için seve seve veren kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”