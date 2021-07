Başkan Örki'den 24 Temmuz mesajı

Başkan Örki, "Basın halkın haber alması için çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım" dedi.

Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, ülkemizde 1908 yılından beri her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanıyor. Bu günün 113. Yıl dönümü dolayısıyla Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir mesaj yayımladı. Denizli'de basın kuruluşlarının görevlerini objektif ve tarafsız bir bakış açısıyla, ilkeli haber anlayışıyla yerine getirdiğine dikkat çeken Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “Mesai kavramı gözetmeden, ilimizde gerçekleşen olayları halkımıza aktarmak için önemli bir görevi yerine getiren gazetecilerin bu özel gününü kutluyorum. Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ulaşma konusunda basın her zaman yanımızda oluyor. Bundan dolayı tüm basın kuruluşlarına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Basının objektif, tarafsız, ilkeli ve özgür olması çok önemli. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi değerli gazetecilerimizin ve basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Denizli'mizde faaliyet gösteren başta yerel gazete, televizyon, radyo, ulusal ajans temsilcileri olmak üzere basın camiasının içinde yer alan tüm mensupların 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Basın camiasına hizmet veren ve ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum” dedi.