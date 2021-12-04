Başkan Örki'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır” dedi.

5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ve haklarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Başkan Örki, “Çağdaş ve demokratik bir toplum için kadınlarımız sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmalıdır. Bu düşünce ve şuurla 1934 yılında tanınan yasa Cumhuriyet tarihinde demokrasi adına atılan en önemli adımlardan biri olmuş; bu yasa sayesinde, kadınlarımızın siyasi ve toplumsal hayattaki konumları daha da güçlenmiştir. Türk milletinin tarihinde kadınlarımız her zaman cesareti, fedakârlığı ve çalışkanlığı ile var olmuş ve var olacaktır. Türk kadını, toplumumuzun inşasında en önemli yapı taşlarından birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yılında, toplumumuzun temelini oluşturan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.