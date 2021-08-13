Başkan Örki'den AK Parti'nin 20. kuruluş yıldönümü mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki, “20. yılını kutlayan AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizde umudun ve başarının adı olmuştur. Türkiye, AK Parti ile Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, 20. yaşını kutluyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki mesaj yayımladı. “AK Parti'nin bundan 20 yıl önce kurularak, Türkiye'de umudun ve başarının adı oldu” diyen Başkan Örki, “14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan partimiz, girdiği her seçimde başarılarını katlayarak artırıp halkın umudu olmuştur. AK Parti, milletten aldığı güçle halka hizmet ederek Türkiye'nin çağ atlamasına ve dünya ülkelerine örnek olacak yeniliklere imza atmıştır. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ezber bozan girişimleri sağlamıştır. AK Parti, hayata geçirdiği yatırımlar, yenilik ve benzersiz icraatlar ile Türkiye'de hizmet destanları yazmayı başardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi tam 20 yıldır heyecanından hiçbir şey kaybetmeden, aşk ile çalışan yorulmaz inancıyla aziz millete hizmet için koşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 19 yıldır iktidarda olan AK Parti Hükümetimiz sayesinde Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline geldi. Halkın verdiği güçle her engele ve darbeye karşı Türkiye ekonomisi AK Partiyle adeta şaha kalktı. 17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara, 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ'cü teröristlere milletimizin desteği ile birlikte bu hükûmet boyun eğmedi. Millet ile gönül bağı kurarak onların teveccühüne mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.