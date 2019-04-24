Başkan Örki'den çocuklara bayram jesti

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı etkinliklerle kutladı. Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan ilkokullarda 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda okuyan tüm öğrencilere 4'er adet lunapark oyun bileti hediye edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eşi ve çocuklarıyla birlikte Pamukkaleli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinliklerine katıldı. Büyük ilgi ile karşılanan Başkan Örki'yi çocuklar ve aileleri Türk bayraklarıyla karşıladı.

Başkan Örki, ilçe sınırları içindeki tüm ilk okullarda okuyan öğrencilerin farklı bir bayram geçirmeleri için lunapark bileti hediye ettiklerini ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu bayramı hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlamak istedik. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Örki, miniklerle resim yapıp, çarpışan arabaya binerek onların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklara sürpriz hediyeler ile çeşitli ikramlar yapıldı. Başkan Örki, eşi ve çocuklarıyla dönme dolaba da bindi.

Belediye çalışanlarının aileleri bir araya geldi

Pamukkale Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili ikinci etkinliği ana hizmet binasında yapıldı. Pamukkale Belediyesi'nde çalışan personellerin çocuklarına özel hazırlanan etkinlikte Başkan Örki, çocuklarla tek tek ilgilendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki burada yaptığı konuşma da ise Pamukkale Belediyesi'nin çalışanlarının büyük bir aileyi oluşturduğunu söyleyerek, “23 Nisan bayramının coşkusunu aile olarak da yaşamak istedik. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde çocuklarımızla birlikte bayram coşkusunu yaşamak istedik. Çocuklarımızın mutluluk seslerinin yükseldiği bir Pamukkale ilçesini oluşturmak için sizlerle el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çocuklar kendileri için hazırlanan şişme oyun alanlarında gönüllerince eğlenirlerken, palyaço, yüz boyama ve balonlar ile mutluluklarını perçinlediler. Ayrıca çeşitli ikramlarla çocuklar farklı bir bayram geçirdi.