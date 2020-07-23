Başkan Örki'den kapalı pazar yeri müjdesi

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 6 ayda 6 kapalı pazar yeri çalışması kapsamında Gölemezli'ye kapalı pazar yeri yapılacağı belirtildi.

Pamukkale Belediyesi vatandaşların pazar alışverişlerini sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için 6 ayda 6 kapalı pazar yeri çalışmasına devam ediyor. Belenardıç ve Karakurt'ta temeli atılan kapalı pazar yerlerinin inşası devam ediyor. Pamukkale Belediyesi bu çalışmalar çerçevesinde Gölemezli'de yapılacak olan kapalı pazar yerinin temelini attı. Mahallede bulunan ve atıl durumda olan 250 metrekarelik kapalı alana sahip depoda güçlendirme çalışması yapılacak. Bunun yanında da yine 250 metrekarelik alanda yapılacak olan çalışmayla Gölemezli toplam 500 metrekarelik kapalı pazar yerine kavuşmuş olacak. Gölemezli mahallesinin merkezinde yer alacak olan pazar yerinde tuvaletlerin yanı sıra otopark alanı da bulunacak.

“Daha yaşanabilir bir ilçe oluşturuyoruz”

Gölemezli'de Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilk olarak mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ilk konuşmayı yapan Gölemezli Muhtarı Süleyman Tekin, “Mahallemizin ihtiyaçlarından biri pazar yeri idi. Bu konuda Avni Başkanımız bizim sorunumuzu çözdü. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel de “Bugün hayırlı bir iş için buluştuk. Kapalı pazar yeri temeli atılacak. Büyükşehir ve Pamukkale belediyelerinin kıymetli başkanları önemli çalışmalar yapıyor. Biz daha güzel yaşanabilir Pamukkale hayali kurduk, gelecek nesillere daha güzel bir Pamukkale bırakacağız. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gölemezli kapalı pazar yeri şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Yapacağımız hizmetlerle yüzünüzü güldürmek için çalışıyoruz”

Bölgede kapalı pazar yeri ihtiyacı olduğunu ve harekete geçtiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gölemezli'ye daha önce çok kez geldim. Burada hem sizlerle hem de muhtarımızla görüştük. İhtiyaçlar arasında kapalı pazar yeri olduğu söylendi. Mevcutta olan ama kullanılmaz halde bulunan depoyu yeniden ayağa kaldıracağız. Yanında da modern bir pazar yeri yapacağız. Burası sizlere layık hale getirilecek. Biz dedik ki 6 ayda 6 mahallemizde kapalı pazar yeri yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Belenardıç ve Karakurt'ta kapalı pazar yerlerinin temelini atmıştık. Şimdi de Gölemezli'de temel atıyoruz. Ayrıca Gölemezli'de gerekli olan bölgelerde beton kilit parke taşı da döşeyeceğiz. Çocuk oyun parkını da yenileyeceğiz. Biz yapacağımız hizmetlerle sizlerin yüzünü güldürmek için çalışıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Gölemezli Kapalı Pazar Yeri'nin temeli dualarla atıldı.

Öte yandan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye, Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Gölemezli Muhtarı Süleyman Tekin eşlik etti.