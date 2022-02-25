Başkan Örki'den Miraç kandili mesajı

Başkan Örki, “Mübarek üç ayların içindeki en özel gecelerden olan kandiller, içsel dünyamıza ışık olması açısından ayrı bir güzellik yaşatır” dedi.

Mübarek üç ayların içinde yer alan maneviyatı büyük gecelerden olan Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 gecesi idrak edilecek. Maneviyatı büyük bu geceyle ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mesaj yayımladı. Miraç, Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'dan semalara yükselmesi ve Allah katına çıkması demek olduğunu ifade eden Başkanı Örki, “Miraç olarak adlandırılan olay, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği geceyi ifade eder. Miraç, Hz. Peygamber'in eşini ve amcasını kaybettiği, işkence ve zulmün iyice arttığı günlerden bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğe davet edilmesi ve götürülmesi olayıdır. Bu kadar özel bir gece, içinde ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındırmaktadır. Bu mübarek kandil gecesinde, Âlemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaya çalışmalıyız. Mübarek üç ayların içindeki en özel gecelerden olan Miraç Kandilinin başta Pamukkaleli hemşerilerimizle birlikte tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket getirmesini temenni ederim. Bu vesile ile Dünya'da yaşanan, en çok da masum çocuk ve kadınların zarar gördüğü tüm savaşların sona ermesini diliyorum” diye konuştu.