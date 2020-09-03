Başkan Örki'den Zabıta Müdürlüğüne kutlama ziyareti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Teşkilatı'nın 191. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Zabıta Teşkilatı'nın 191. Kuruluş yıl dönümlerini kutladı. Zabıta Teşkilatı'nın toplum için önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Örki, “Zabıta haftanız kutlu olsun. Belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken en çok faydalandığımız birimlerden biri zabıtadır. Vatandaşlarımızla iletişim halinde olan birimlerden birisiniz. Hem devletin menfaatini hem de vatandaşın huzurunu koruyorsunuz. Sizler vatandaşlarla bir araya geldiğimizde devletimizin şefkatli yüzünü gösterirken, halkın sağlığını tehdit edenlere de çelik gibi bir iradeyle devletimizin gücünü gösteriyorsunuz” diye konuştu.

“Başarılarınızın daimi olmasını diliyorum”

Pamukkale Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının her zaman olduğu gibi korona virüs pandemisi boyunca da halkın yanında olduğunu belirten Başkan Örki, “Kimi zaman 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar alış verişlerinde yardımcı oldu, kimi zaman ise sokağa çıkma döneminde halkımızın ekmeğini kapısına kadar götürdü. Zabıta Müdürlüğü'nde görev alan arkadaşlarımız diğer tüm birimlerdeki mesai arkadaşlarımız gibi Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edecektir. Başarılarınızın daimi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.