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Başkan Örki'den zabıta ve güvenlik güçlerine yılbaşı sürprizi

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeni yıl dolayısı ile görev yapan zabıta, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.


Başkan Örki, 2019'un son saatlerinde zabıta personeli, polis ve jandarmayı görev yerlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Ziyaretlerde fedakarca görev yapan güvenlik güçleri ile zabıta ekiplerinin görev azimlerinin taktire şayan olduğunu belirten Başkan Örki, ziyaretleri sırasında personeller ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.


Başkan Örki'ye ziyaretlerinde belediye yöneticileri de eşlik ederken, ayrıca Başkan Örki ziyaret için gittiği yerlerde görevlilere baklava ikramında da bulundu.

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