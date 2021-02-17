Başkan Örki'in Regaip Kandili mesajı

Başkan Örki, “Regaip Kandili'nin tüm halkımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

Regaip Kandili sebebiyle bir mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İslam Alemi'nin en kıymetli günlerine girmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Örki mesajında, “Üç ayların başlaması ile birlikte içerisinde bulunan kandiller ayrı bir önem ve güzellik taşımaktadır. Bu günler, dini duyguların yoğunluk kazandığı, iyiliklerin arttığı günlerdir. İslam Alemi olarak mübarek üç ayların içinde bulunan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece tövbe kapılarının aralandığı, tövbelerin makbul olduğu mübarek bir gecedir. Manevi duyguların daha da arttığı bu güzel, değerli günlerde, her birimizin birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davranarak, toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Pamukkaleli hemşehrilerimin ve İslam Alemi'nin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, İslam aleminin ve ülkemizin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.