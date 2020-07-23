Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve 24 Temmuz 1908'in Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Toplumsal değerlere saygılı, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasında da en büyük güvencedir. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkı için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımız, 15 Temmuz 2016 gecesi hain kalkışmada olduğu gibi pandemi sürecinde de canını hiçe sayarak görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki basın mensuplarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecek, aziz milletimizin sesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda gelişen iletişim araçlarıyla birlikte doğru, güvenilir, tarafsız haber akışının çok daha büyük önem kazandığını, bu kapsamda basına büyük görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti;

"Bu duygu ve düşüncelerle, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor şartlarda, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın bilgilendirilmesinde önemli görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum"