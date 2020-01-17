Başkan Osman Zolan, çocukların karne sevincini paylaştı

Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mithat Mastan'ın karşıladığı Zolan çiftine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Karne dağıtımı öncesi Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerin gerçekleştirdiği dans ve sahne gösterileri ise büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, öğrencilere verdiği sözü tutmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirerek, “Verdiğimiz sözü yerine getirmek için sizlerle beraberiz. Eğitim, çocuklarımızın gelişmesi ve ülkemizin ilerlemesi açısından çok önemli. Özel eğitim kurumları daha da önemli bir iş yapıyor. Bu işi gönülden yapan başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve vefakar ailelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

"DOÇEM, Türkiye'de sayılı okullardan"

Türkiye'de donanım ve imkanlar açısından böylesine özel hazırlanmış okullardan birinin Denizli'de olmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Osman Zolan, “Her şehirde bu kadar donanımlı ve ihtiyaçları karşılayan bir okul yok. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında kendisine böyle bir talepte bulunulması ve hayırsever kurum DENTAŞ'ında böyle güzel bir okulu şehrimize kazandırmasıyla Denizli böyle güzel bir imkana kavuştu” diye konuştu.

“Her zaman sizlerin yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Osman Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz böyle güzel okullar yaparsak, öğrencilerimize sahip çıkarsak ve herkesi kucaklarsak bayrağımız daha güçlü dalgalanır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bütün imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımız karne sevinci yaşıyor. İlk yarıyıl sona erdi, ikinci yarıyılın da başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından karne dağıtım törenine geçildi. Öğrencilere karnelerini veren Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.