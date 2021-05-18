Başkan Osman Zolan'dan 19 Mayıs mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102. yıldönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını ifade eden Başkan Zolan, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 102 yıl önce yakılan kurtuluş meşalesi ile bir milletin var olma mücadelesinin başladığını kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti, "Aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda tüm zorluklara rağmen kahramanlık destanları yazarak hür ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Denizlimiz ise bugün, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin fetvasıyla başlayan süreçte Atası'nın yanında omuz omuza mücadele etmesinin onur ve gururunu yaşamaktadır. Şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği gençlere emanet edildi. Milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, dürüst ve yeniliklere açık bir niteliğe sahip olmanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Bu vatan nasıl ki atalarımız tarafından bizlere emanet edildi siz de yarınlara bu toprakları sapasağlam bırakacaksınız” dedi.