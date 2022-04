Başkan Osman Zolan'dan taziye mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon için taziye mesajı yayımladı. Türkiye'nin milli güvenliği ve bölünmez bütünlüğü için bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda görev yapan Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberini üzüntü ile öğrendiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Başımız sağ olsun. Aziz Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son ferdine kadar, cennet vatanımıza göz koyan hainlere gereken dersi verecektir. Bu güzel topraklarda şanlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için canını vermekten kaçmayacak, vatanı böldürmeyecek ve şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Zolan, mesajında şunları belirtti: "Aziz milletimiz için kanını döken, can veren şehit ve gazilerimiz her türlü övgünün ötesindedir. Allah'ım şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev alan tüm kahramanlarımızın rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, şehadet şerbeti içen hemşehrimiz Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Denizlimize ve milletimize başsağlığı ile sabır diliyorum."