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Başkan Öztürk engelli bireyleri unutmadı

Denizli Çardak Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik yemek verildi.


Engellilerle bir araya gelerek onlarla birlikte yemek yiyen ve vakit geçiren Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, ailelerin sorunları dinledi. Temeğin ardından bir açıklama yapan Başkan Öztürk, “


Çardak'taki tüm engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve sorunları için elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Destek vermeye de devam edeceğiz. Tabii ki bu konuda bize en çok yardımcı olan yine sizlersiniz” dedi.

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