Başkan Şeniz Doğan, “Düşüncelerinden, ilkelerinden ve devrimlerinden güç alıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ulu önderin bıraktığı mirasa sahip çıkılacağını ve bir sonraki nesle gururla aktarılacağını söyleyen Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bedenen aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde sevgiyle, özlemle, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. ‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir, benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir' diyen ulu önderimizin izinde, gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. Onun düşüncelerinden, ilkelerinden ve devrimlerinden güç ve ilham alıyoruz. Atatürk'ün en büyük eseri, kurucusu ve lideri olduğu, milletiyle birlikte el ele verip, destansı bir mücadele örneği sergileyerek kurduğu Cumhuriyetimizdir. Bizler, onun bize miras bıraktığı Cumhuriyete sahip çıkarak bizden sonraki nesillere gururla aktaracağız. İlke ve devrimleriyle hiç sönmeyecek uygarlık meşalesini taşıyacağımıza, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için gösterdiği yolda yürüyeceğimize söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde minnet duygusuyla anıyorum” diye konuştu.