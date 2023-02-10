Başkan Şeniz Doğan Hatay'ın ardından Gaziantep'te

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yıkımın en şiddetli yaşandığı illerden olan Hatay'ın ardından Gaziantep'teki deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bölgede incelemelerde bulunmak ve afetzedeleri yalnız bırakmamak için Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun'la beraber gittiği Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçti. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye İlçesine giden Başkan Doğan ve Başkan Yardımcısı Coşkun, afet bölgesinde depremzedeleri yalnız bırakmadı. Enkaz bölgelerinde incelemelerde bulunan Başkan Doğan, depremzedelere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, incelemelerde bulunduğu Gaziantep'te gözlemlenen en büyük ihtiyaçlardan birisinin çadır olduğunu belirtti.

Şu ana kadar 51 araç yola çıktı

Tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Merkezefendi'de de başlatılan yardım kampanyasında insani yaşam malzemeleriyle dolu 51 araç eşit şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Aynı zamanda acil ilaç ihtiyacını karşılamak üzere 3 araç da afet bölgesine gönderildi. Merkezefendili ve Denizlililerin büyük dayanışma örneği gösterdiği yardım kampanyası ise halen devam ediyor.