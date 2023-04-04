Başkan Şeniz Doğan, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında buluştu

Başkan Doğan, “Merkezefendimiz için muhtarlarımızla birlikte, büyük bir uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede görev yapan muhtarlar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programda muhtarlar ve aileleriyle buluştu. İftar programında, birlik ve dayanışma duygusunun önemi ve ortak akıl düşüncesiyle Merkezefendi'ye hizmet etmek vurgulandı. İftar programına, Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun ve birim müdürleri de katıldı.

“Elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya gayret ediyoruz”

Deprem felaketinin ardından zor günler geçirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “6 Şubat tarihinde 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi hepimizde derin hasarlar bıraktı. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Oralara gittik, gördük, yaşananlar çok kötüydü. Halen daha o bölgelerimizdeki sıkıntı ciddi bir şekilde devam ediyor. Muhtarlarımızın, Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimizin desteğiyle depremden etkilenen bölgelerimize eşit bir şekilde yardımlarımızı gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Kahramanmaraş bölgesinde yetkili belediyeyiz. Oraya konteyner desteğinde bulunuyoruz. Yine her gün bir bölgede ekmek dağıtımımız var. Psikolog arkadaşlarımız, yine farklı birimlerdeki görevli çalışma arkadaşlarımızı oralarda görevlendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz dahilinde o bölgede yaraları sarmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“İki mahallemizde üst yapı çalışmalarımız devam ediyor”

Muhtarların sundukları ve söyledikleri projeleri unutmadıklarını dile getiren Başkan Doğan, “Yetkimiz dahilinde ve şartların el verdiği ölçüde mahallelerimizde yapacağımız projelerimize ve etkinliklerimize devam edeceğiz. İki mahallemizde üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Sevindik Mahallemizde üst yapı çalışmamızı hemen hemen tamamladık. Sümer Mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Üst yapı çalışmaları artan maliyetlerden dolayı bizleri de yoruyor. Planladığımız projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz” diye konuştu.

"Önceliğimiz, hemşehrilerimizin yüzünün gülmesi"

Muhtarlarla beraber bugüne kadar çok uyumlu çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bizim için öncelik olan Merkezefendi'de yaşayan hemşehrilerimizin rahatlığı, zaruri ihtiyaçlarının karşılanması ve onların yüzünün gülmesi. Bu anlamda da var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli muhtarlarımızı ailem gibi görüyorum. Katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan muhtarlarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.