Başkan Şevkan, Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Hulusi Şevkan, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Hulusi Şevkan, şiddetli ağrı şikayetiyle Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'ne müracaat etti. Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım tarafından muayene ve kontrolleri yapılan Başkan Şevkan'ın acil ameliyata alınmasına karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşturulan Başkan Şevkan, yapılan gerekli müdahalenin ardından bu sabah taburcu edildi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde şiddetli ağrılarından kurtulan Hulusi Şevkan, kendisiyle yakından ilgilenerek tedavisi gerçekleştiren Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım ve Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'ne teşekkür etti.