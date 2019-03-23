Başkan Subaşıoğlu belediye meclis üyelerine plaketle teşekkür etti

Başkan Subaşıoğlu, 2014-2019 yıllarında görev yapan ve çalışmalarını tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Kurucu Meclis üyelerine plaket vererek teşekkür etti. Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Merkez Kütüphane 'de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Subaşıoğlu, “Bugüne kadar Merkezefendi Belediyesi olarak yapılan çalışmalarımızda oy birliği ile kararlar alındı. Bu da tabi son derece güzel bir birlik ve beraberlik örneği oldu. Bu birlik ve beraberlik olunca, yüzde 95 oranında oy birliği olunca da çok güzel işler ortaya çıktı. 2014-2019 döneminde sadece Denizli'deki 19 ilçe arasında değil tüm Türkiye'deki 900'ü aşkın ilçe belediyesi arasında bu kurucu meclisimiz çok güzel bir iş başardı. Hem en çok hem de en çeşitli proje üreten belediye Merkezefendi Belediyesi oldu. Bu çerçevede bir yanda sosyal belediyecilik projeleriyle bir yandan yapısal, vizyon, ödüllü projelerle geçtiğimiz 5 yıl son derece verimli bir dönem oldu” şeklinde konuştu.

“Hepimiz tarihe geçtik”

Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi Kurucu Meclisi'nin tarihe geçtiğini belirterek, “Hep birlikte kuruluşu gerçekleştirdik. Merkezefendi'nin temellerini sağlam bir şekilde attık. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her arkadaşımızın Merkezefendi Belediyesi'ne büyük bir katkısı oldu. Belediye Meclisimiz noktasında da hiçbir tatsızlık yaşanmadan, güzel bir uyum içerisinde 5 yıllık dönemde güzel işlere imza atıldı. Kurucu olmak önemliydi. Hepimiz tarihe geçtik. Hep birlikte tarihi adımlar atıldı, kuruluş gerçekleştirildi. Yeni bir kurum oluşturuldu. Bu kurum oluşturulurken çalışma prensipleri ve kurum kültürü hepimizin katkısıyla ortaya çıktı. Proje demek Merkezefendi demek, Merkezefendi demek proje demek. Bunu hep birlikte başardık. Merkezefendimiz çok daha güzellerini hak ediyor. Bütün ekip arkadaşlarıma, bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Subaşıoğlu konuşmasının ardından, 5 yıl mesai arkadaşlığı yaptığı Merkezefendi Belediyesi Kurucu Meclis Üyelerine plaket takdim etti.