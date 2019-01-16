Başkan Subaşıoğlu: “Denizli'yi memleketi olarak gören herkes bizim hemşehrimizdir”

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'yi memleketi olarak gören herkesin hemşehrileri olduğunu ifade etti.

Başkan Subaşıoğlu, Denizli Ağrılılar Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu'na, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer ve AK Parti Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç'da eşlik etti. Burada Dernek Başkanı İhsan Koçyiğit, yönetim kurulu ve dernek üyeleri tarafından ağırlanan Subaşıoğlu, gördüğü misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Denizli'nin sanayiye dayalı güçlü bir ekonomisi olduğunu, birçok iş kolunun istihdam olanağı sunduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu, “Denizli buna bağlı olarak da göç alıyor. Denizli'nin istihdamın merkezi olması elbette bizleri gururlandırıyor. Birçok ilden kentimize gelip yerleşen vatandaşlarımızı zenginlik olarak gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Sizlerle önce ekmeğimizi paylaştık. Daha sonra hemşehri olduk. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; Denizli'yi memleketi olarak gören herkes bizim hemşehrimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.