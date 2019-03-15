Başkan Subaşıoğlu gençleri İstanbul'a uğurladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin 11.sınıf öğrencileri için düzenlediği ‘Haydi Gençler İstanbul'a projesi kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'a hareket eden bu yılın ilk kafilesini, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu uğurladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde 11.sınıfa giden öğrencilere yönelik başlatılan ‘Haydi Gençler İstanbul'a projesi bu yıl da devam ediyor. 2015-2018 yılları arasında toplam 15 bin lise öğrencisini İstanbul ile buluşturan Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da 5 bin öğrenciyi İstanbul'a götürüyor. Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve özel bir kolejin öğrencileri 2019 yılının ilk kafilesi olarak yola çıktı. 175 öğrenci, sabah ilk olarak Eyüp Sultan'a gidecek, sonrasında İstanbul'da kahvaltı yapacak. Liseli gençler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni gezdikten sonra Miniatürk'e geçecek. Ardından Panorama 1453'e gidecek olan Merkezefendili öğrenciler Merkezefendi Türbesi'ni de ziyaret edecek. Sonrasında İstanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ne geçilecek. Öğrenciler eğlendikten sonra, Kız Kulesi ziyareti ve tekne turu yapacak. Teknede akşam yemeği yiyecek olan öğrenciler ardından Denizli'ye dönmek için yola çıkacak.

Öğrencileri uğurlayan Başkan Subaşıoğlu, “2015 yılından bu yana lise öğrencilerimizi İstanbul'la buluşturuyoruz. Haydi Gençler İstanbul'a projemiz gençlerimizin geleceklerine yön vermesi adına, üniversite hayatını görmeleri adına önemli bir projedir. Bu yıl da 5 bin öğrencimizi İstanbul'a uğurlayacağız. Bugün Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Çözüm Koleji Öğrencilerimizi İstanbul'a dualarla gönderiyoruz. Hepsine hayırlı yolcuklar diliyorum. Geleceğimiz gençlerimizin elinde. Merkezefendi Belediyesi olarak geleceğimiz için, gençlerimizle ilgili projeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.