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Başkan Subaşıoğlu, Keskintepe'yi ağırladı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizlili Yazar Selma Keskintepe’yi makamında ağırladı.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizlili Yazar Selma Keskintepe'yi makamında ağırladı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, disleksi konusunda farkındalık oluşturmak adına 2015 yılında kaleme aldığı ‘Kanatların Çırpınışı' romanıyla adını duyuran Denizlili Yazar Selma Keskintepe'yi misafir etti. Başkan Subaşıoğlu ve Yazar Keskintepe, bir süre istişarelerde bulundu. Ardından da Yazar Keskintepe, romanını Başkan Subaşıoğlu'na hediye etti.


Ziyaret sonunda Yazar Selma Keskintepe, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Merkez Kütüphane'yi ziyaret etti.

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