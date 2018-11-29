Başkan Subaşıoğlu Merkezefendilileri dinleyecek

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 1 Aralık Cumartesi günü ‘Sizi Dinliyoruz' buluşmaları çerçevesinde ilçe halkıyla bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin ‘Sizi Dinliyoruz' buluşmaları kapsamında Başkan Subaşıoğlu, 1 Aralık Cumartesi günü 10.00 ile 12.00 arasında belediye binasında ilçe halkıyla bir araya gelecek. Başkan Subaşıoğlu, “Her ayın ilk Cumartesi günü Merkezefendili hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Kasım ayında da ‘Sizi Dinliyoruz' adı altında sürdürdüğümüz buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla birebir görüşmeler yaparak kendilerinin taleplerini ve önerilerini alacağız” dedi.