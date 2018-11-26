Başkan Subaşıoğlu pazar yerlerinde vatandaşları dinledi

Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 günde ilçede bulunan 33 pazaryerinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, Merkezefendi'ye kazandırılan ve gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Subaşıoğlu, ilçe genelindeki pazaryerlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede 24 kapalı, 9 açık olmak üzere toplam 33 adet pazaryerini ziyaret eden Başkan Subaşıoğlu, bu defa Karahasanlı Açık Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Subaşıoğlu, pazara gelen vatandaşlarla ilçeye kazandırılan ve kazandırılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulundu. Talep ve önerileri dinleyerek vatandaşlarla birlikte değerlendirmeler yaptı. Ayrıca çocukların da ilgisiyle karşılaşan Başkan Subaşıoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Karahasanlı Açık Pazaryeri'ni ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Karahasanlı Pazaryerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Merkezefendimize kazandırdığımız ve kazandıracağımız projelerimizle ilgili istişarelerde bulunduk. Talep ve önerileri birlikte değerlendirdik. Tüm pazar esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.