Başkan Subaşıoğlu seçim çalışmalarına Kaleiçi'nden başladı

“Hizmete devam” diyen Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi'nin prestijine yakışan, ilçenin marka değerini yükseltecek bir 5 yılın planlamasını yaptıklarını ifade etti.

Başkan Subaşıoğlu, Denizli'nin gözbebeği ve tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Kaleiçi Çarşısı'nı ziyaret etti. Subaşıoğlu'na, programlarında AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, AK Parti Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç'da eşlik etti. Subaşıoğlu beraberindeki heyet ile esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Denizlililerle Kaleiçi Çarşısı boyunca uzun uzun sohbet eden Subaşıoğlu, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi. İlçe halkının 5 yıllık hizmet dönemine ve vizyon projelere ilişkin görüşlerini de dinleyen Başkan Subaşıoğlu, vatandaşların ve esnafın takdiri karşısında moral buldu. Subaşıoğlu, 5 yıl önce olduğu gibi bugün de çıtayı en yükseğe koyarak, yeni dönem için yola çıktılarını söyledi.

5 yıl önce yaşadığı heyecanın, hizmet aşkının ve başarma azminin katlanarak arttığını belirten Subaşıoğlu, “Merkezefendi'nin geleceği için hayallerim beni heyecanlandırıyor. Bu projeleri hayata geçirmek, kıymetli hemşerilerimin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyorum. Merkezefendi'yi vizyon projelerimizle prestijli bir yaşam merkezi haline getirdik. Merkezefendimiz artık marka değeri bulunan bir ilçe haline gelmiştir. İnşallah halkımızın teveccühü ile güzel ilçemizin değerini daha da yükselteceğiz. Yeni hedeflerimiz, yeni projelerimiz var. Merkezefendi'de yaşayan herkes, bunun bir ayrıcalık olduğunun farkına varacak” dedi.

“Ticaretin esnafımızın yüzünü güldürecek düzeyde olmasını önemsiyoruz”

Esnaf kesiminin ekonominin dinamosu olduğunu vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Ahilik kültürünün temel taşlarından olan ve Ahi Evran'ın ilk çalışmalarını yaptığı memleketimiz Denizli'de, Kaleiçi Çarşısı'nın tarihini ve önemini biliyoruz. Esnafımızın taleplerini ve önerilerini yerinde dinledik. Çarşı pazardaki hareketliliğin, insanımızın refahı ile doğru orantılı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle ilçemizde ticari hareketliliğin her zaman esnafımızın yüzünü güldürecek düzeyde olmasını önemsiyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın taleplerini mümkün olduğunca karşılayıp, işlerini kolaylaştırmayı sürdüreceğiz ” dedi.

“900'ü aşkın belediye arasında mali yapı disiplini bağlamında 5 belediyen birisiyiz”

Başkan Subaşıoğlu daha sonra beraberindekiler ile birlikte Karaman ve Selçukbey Mahalleleri'ndeki kıraathanelerde Merkezefendililerle bir araya geldi.

5 yıllık bütçelerinin hazır olduğunu ve Türkiye genelindeki mali yapı disiplini bağlamında ilk 5 belediyeden biri olduklarını ifade eden Başkan Subaşıoğlu, “Önümüzdeki dönem Merkezefendi ilçemizde yapılacak güzel işlere imza atmak için bugün hep birlikte yeni bir start veriyoruz, besmele çekiyoruz. Bundan sonra dün olduğu gibi durmak yok Merkezefendi'de yola devam. Türkiye genelindeki 900'ü aşkın belediye arasında mali yapı disiplini bağlamında 5 belediyen birisiyiz. Belediyelerde bütçeler bir yıllık yapılıyor. Merkezefendi Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi içindeki hiçbir planı bir yıllık değildir. Tamamı 5 yıllıktır. Stratejisi, stratejik planı, bütçeleri, insan kaynakları yönetimi, mali kaynak yönetimi, zaman yönetimi ve projeleri, 5 yıl için yapılmıştır. Artık projelerimizi bir yıllık yapamayız. Önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde hangi proje için kaynak ayrılacağı daha bugünden bellidir. Merkezefendi'de yeni hedefler yeni projeler diyoruz. İlk günkü aşkla ve büyük bir heyecanla durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.