Başkan Uz; “Denizlispor'un önünü açmak için olağanüstü kongre kararı aldık"

Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, “Kurulda yeniden aday olup olmayacağıma önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere göre karar vereceğim” dedi.

A. Denizlispor, 10 Ocak 2023 tarihinde seçimli olağanüstü genel kuruluna gidiyor. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, konuyla ilgili açıklama yaparak, yeniden aday olup olmayacağını değerlendirdi. Başkan Uz, “3 Ağustos 2021 tarihinde, kulübümüzün değerli delegelerinin desteğiyle aldığımız ve bugüne kadar büyük fedakarlıklarda bulunarak layığıyla yerine getirdiğimize inandığımız görevimizle ilgili bir karar verme ihtiyacı oluşması sebebiyle, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldık. İlk günden beri tüm olumsuz şartlara rağmen mazeret üretmeden bize emanet edilen kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı alındığını tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. 10 Ocak 2023 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olup olmayacağıma önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere göre karar vereceğim. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; tedbir alınmayan ve gerekleri yerine getirilmeyen her gün, telafisi daha zor sonuçları beraberinde getirecektir” dedi.