Başkan Uz'dan taraftara destek çağrısı

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kritik Keçiörengücü maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takıma destek vermeye davet etti.

Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Pazar günü saat 16.00'da Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Denizlispor'da tek hedef galibiyet. Keçiörengücü maçını kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını ifade eden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, saha içinde teknik heyet ve futbolcuların tribünlerde de taraftarların üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına olan inancının tam olduğunu kaydetti. Bu tür kritik maçlarda taraftarların her zaman takımın itici gücü olduğunu belirten Mehmet Uz, “Pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Tribünleri doldurarak maçın bitiş düdüğüne kadar takımımıza destek vermesi en büyük arzumuz. Bundan önce evimizde oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın verdiği desteğin önemini ve bunun skorlara yansıdığını gördük. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu takım hepimizin. Sahanın içiyle, dışıyla bu zorlu günleri birlikte aşmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza tribünleri doldurarak takımımıza destek vermesi çağrısında bulunuyorum” dedi.