Başkan Uz'dan taraftarlara çağrı

Lig'in 11.haftasında Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek olan Altaş Denizlispor'da hazırlıklar sürerken, Kulüp Başkanı Mehmet Uz, taraftarları bu maçta tribünlerde görmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Altaş Denizlispor, 11.hafta maçında Kocaelispor karşılaşmasını kazanarak çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirten Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Boluspor gibi zorlu bir deplasmandan puanla döndükten sonra Balıkesirspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdürdük. Şimdi önümüzde çok zorlu ve kritik bir Kocaelispor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok” dedi.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupasında da tur atlayarak morallerini yükselttiklerini ifade eden Mehmet Uz, “Kocaelispor maçında taraftarlarımızın desteği çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri bize her türlü desteği veren taraftarlarımızın bu maçta tribünleri doldurmasını ve 90 dakika boyunca takıma destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımızın maça gelebilmeleri için bilet fiyatları konusunda mümkün olduğunca dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın kombine veya Passolig kartlarını alarak tribünlere gelmesi ve takımın itici gücü olmaya devam etmesi çok önemli. Tribündeki taraftar sayısı ve desteği ne kadar fazla olursa, takımımızın mücadelesi ve kazanma hırsı da o kadar artıyor. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü yanımızda görmek ve onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz” dedi.