Başkan Zolan 5 ilçede 12 ayrı mahalleyi ziyaret etti

1 günde 5 ilçede 12 ayrı mahalleyi ziyaret ederek binlerce vatandaşa ulaşan Başkan Zolan, "Yaparsa Osman Zolan yapar" tezahüratlarıyla karşılandı.

Başkan Zolan, seçim çalışmaları kapsamında Denizli'yi adım adım gezerek bugüne kadar yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları projeleri anlatıyor. Vatandaşlarla dertleşip istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Zolan, eşine az rastlanır bir gün yaşadı, adeta "Denizli kazan, Başkan Osman Zolan kepçe" dedirtti. 1 günde 5 ilçe 12 mahalle gezen Başkan Osman Zolan, bu kapsamda Güney Merkez, Buldan Türlübey, Karaköy, Kadıköy, Yenicekent, Babadağ Merkez, Yeniköy, Bekirler, Kelleci ve Mollaahmet, Pamukkale Aktepe ve Merkezefendi Gerzele Mahallesi'nde binlerce vatandaş ile bir araya geldi. 12 ayrı noktada binlerce vatandaşa dokunan Başkan Osman Zolan, "Yaparsa Osman Zolan yapar" tezahüratlarıyla karşılandı.

“Bu işlerin kahramanı sizlersiniz”

Denizli'nin 19 ilçe 622 mahallesi olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Denizlimizde ayak basmadık yer yok çok şükür, her yere gittik her yere ulaştık her yere hizmet ettik. Her zaman olduğu gibi bizi muhabbetle güzelliklerle karşıladınız. Bu dünya fani, geldik gidiyoruz. Önemli olan bu dünyadan geçerken iz bırakmaktır, eser bırakmaktır, gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Onun derdindeyiz. Sizlerin rızasını alarak Hakk'ın rızasına kavuşma derdindeyiz, mesele bu" dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denilimiz nereden nereye geldi, hepimiz yaşıyoruz. Çok güzel işler yaptık. Birçok derde derman olduk. Ancak bu işlerin kahramanı sizlersiniz, eğer siz bize yetki vermemiş olsaydınız biz taş üstüne taş koyamazdık. Siz bize güvendiniz ve dediniz ki, 'yaparsa bunlar yapar.' Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışarak Denizlimize hizmet ettik."

“Biz herkese hiç bir ayrım yapmadan hizmet ettik”

Her gün 4-5 ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Başkan Osman Zolan, "Bizim sevdamız Denizli. Biz herkese hiç bir ayrım yapmadan hizmet ettik. İlçe, mahalle, sokak, kişi ayrım yapmadan, yapılması gereken ne iş varsa yaptık, herkesle kucaklaştık. Denizli'deki tüm insanlarımız bizim kardeşimizdir. Denizlimiz eğer yükselirse, eğer ileri giderse herkes ileri ve güzele gider. Onun için 'ortak sevdamız Denizli' diyoruz. 'Sen ben yok önce Denizli' diyoruz" şeklinde konuştu.