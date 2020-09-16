Başkan Zolan: "6 yılda 245 bin kişiye ücretsiz spor kursu verdik"

2014'den bugüne 245 bin kişiye ücretsiz spor kursu verdiklerini belirten Zolan, “Vatandaşlarımızın sağlık sistemini daha da güçlendirmek ve kendilerini daha da zinde tutmalarını sağlamak adına spor yaptırmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor kurslarında eğitim veren antrenör ve eğitmenlerle bir araya geldi. Çamlık Mesireliği'nde düzenlenen programa Başkan Zolan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş ve beraberindekiler katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ara verdikleri spor kurslarını yeniden başlattıklarını belirterek, birçok branşta kurs başvuruları aldıklarını söyledi.

7'den 70'e spor yapmak isteyen herkese, istedikleri branşta spor yapma imkanı sunduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Tesislerimiz ve eğitmenlerimiz hazır durumda. İnşallah kurslarımıza başvuran çocuklarımıza, gençlerimize, hanım kardeşlerimize, beylere eğitimler vereceğiz. Tabii ki eğitimlerimiz salgın önlemleri ve kuralları çerçevesinde, maske, mesafe ve hijyen şartlarına dikkat edilerek verilecek" dedi.

"Yoğun talep var"

Vatandaşların sağlık sistemini daha da güçlendirmek ve kendilerini daha zinde tutmalarını sağlamak adına spor yaptırmaya devam edeceklerini söyleyen Zolan, “Gençlerimizden, hanım kardeşlerimizden çok yoğun talep var. Talep eden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek bizim görevimiz. Her branşın deneyimli antrenörleri olarak sizler de eğitimler vereceksiniz. Bizler de her zaman sizlerin ve vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Kursları başlatarak hem vatandaşların sağlığını korumaya hem de spor yapma alışkanlıklarını artırmaya katkı koyacaklarına dikkati çeken Başkan Zolan, "Ben sizlere başarılar diliyorum. Kurslarımıza gelen tüm vatandaşlarımıza, kendi sağlıklarına vermiş oldukları önemden dolayı, spora olumlu bakışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın taleplerini inşallah en iyi şekilde karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.