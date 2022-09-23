Başkan Zolan, Acıpayam Spor Salonu inşaatını inceledi

Eski tesisin 2019'daki depremin ardından kullanılamaz hale geldiğini anlatan Başkan Zolan, yeni spor salonunun Nisan 2023'de tamamlanacağını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen haziran ayında temeli atılan 500 kişi kapasiteli Acıpayam Kapalı Spor Salonu inşaatında incelemede bulundu. İnceleme programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Meclis üyeleri ve beraberindekiler katıldı. Bir süre inşaatta incelemede bulunan Başkan Osman Zolan çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Acıpayam ilçesinin ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösterdiklerini belirterek, yapımı devam eden kapalı spor salonunu yerinde incelemek için geldiklerini kaydetti.

Eski tesis depremde kullanılamaz hale gelmişti

Yaklaşık 3 yıl önce Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremi hatırlatan Başkan Zolan, “Deprem sonrasında spor salonu kullanılamaz hale geldi. Hem Acıpayam Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak bizler salonun yenilenmesi için gayret gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu spor salonunun yenilenmesi için bizlere destek verdi. Kendilerine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Burası 500 seyirci kapasiteli bir spor salonu olacak ve Acıpayam'ın ihtiyacını karşılayacak. Nisan 2023'de hizmete alacağız inşallah” dedi.