Başkan Zolan afetzedeleri yalnız bırakmıyor

kez afet bölgesini ziyaret eden Başkan Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesine gitti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların katkılarıyla on binlerce afetzede için verdikleri iftar ve sahur hazırlıklarını inceleyen Başkan Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce araç, iş makinesi ve ekibi ile yardım tırlarını bölgeye sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en şiddetli yaşandığı illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Sık sık afet bölgesini ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan eşi Berrin Zolan ile Hatay'ın İskenderun ilçesine gitti. Başkan Osman Zolan'a Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Nur Örki de eşlik etti. İlk olarak bölgede görev yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi DESKİ ve Pamukkale Belediyesi çalışanları ile buluşan Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte diğer belediye ve kurumların tedarik ettiği iftar ve sahurluk ürünlerin afetzedelere ulaştırıldığı Gönül Mutfağı'nda da incelemelerde bulundu.

“Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız”

Başkan Zolan, İskenderun ziyareti çerçevesinde Pınarbaşı Çadırkenti ile İsa Taş Konteyner Kenti'nde kalan afetzedelerle bir araya geldi, ramazan aylarını tebrik etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan son olarak koordinatör belediye olarak görev yaptıkları İskenderun ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin katılımlarıyla gerçekleşen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Antakya, Defne ve İskenderun Devlet Hastaneleri ile Kırıkhan'da köy evi, İskenderun, Altınözü ile Arsuz'da ise deprem konutlarının temel atma töreni yapıldı.