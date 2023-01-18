Dr. Fahri Işık, Denizli Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Denizlililerle bir araya geldi. “Uygarlığın Doğduğu Toprak: Anadolu” adlı konferansta konuşan Başkan Zolan, “Anadolu ve Denizli'miz tarihi açıdan da çok kıymetli” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat programları çerçevesinde Dr. Fahri Işık'ı Denizlililerle buluşturdu. Prof. Dr. Fahri Işık'ın konuk olduğu “Uygarlığın Doğduğu Toprak: Anadolu” adlı konferans Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan programın açılış konuşmasında, Prof. Dr. Fahri Işık'ın anlatacakları ile programa gelen misafirleri geçmişe götüreceğini ifade etti. Davetlerini kırmayarak Denizli'ye gelen Prof. Dr. Işık'a teşekkür eden Başkan Zolan, “Anadolu ve Denizli'miz tarihi açıdan da çok kıymetli. Denizli'mizde birçok değerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Toprağın üstündekiler gibi altındaki değerler de bize ait”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin birçok kazı çalışmasına destek olup şehrin tarihine sahip çıktığını vurgulayan Başkan Zolan, kentin kültürel ve tarihi zenginliklerinden bahsederek, “Toprağın üstündekiler gibi altındaki değerler de bize ait, Anadolu'ya aittir. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Anadolu ve Ege uygarlıkları konusunda birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Işık, “Uygarlığın Doğduğu Toprak: Anadolu” adlı konferansıyla antik çağdan günümüze Anadolu hakkında bilinmeyenleri anlattı. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, günün anısına Prof. Dr. Fahri Işık'a üzerinde Denizli Horozu kaidesi bulunan plaket verdi.