Başkan Zolan baba ocağında hemşehrileriyle kucaklaştı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, işçilerle birlikte beton kilit parke taşı döşedi.

Başkan Osman Zolan'a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, belediye meclis üyeleri, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan'ın Tavas ilçe merkezinde esnaf ziyareti ile başlayan programı Kızılcabölük Mahallesi ile devam etti. Kızılcabölük Mahallesi'nde vatandaşlarla dertleşen Başkan Zolan daha sonra sırasıyla Karahisar, Garipköy, Ulukent, Çağırgan ve Damlacık Mahallesi ile devam etti. Gittiği her mahallede sevgi gösterileri ile karşılaşan Başkan Osman Zolan, hemşehrileriyle uzun uzun sohbet etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapısını tamamladığı Çağırgan Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, burada bir süre işçilerle sohbet edip birlikte beton kilit parke taşı döşedi.

“Biz bu millete sevdamızdan bu işlerin altına girdik”

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, Denizli'nin 2014 yılında büyükşehir olmasının ardından 19 ilçesinde hizmet destanları yazamaya başladıklarını belirtti. Denizli'de birçok mahallede altyapı yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bizim sloganımız şuydu: ‘Alt yapı cesaret ister, destek ister, sabır ister.' Biz cesaret ettik, altyapıya girdik. Sizler de destek oldunuz, sabır ettiniz, bugünlere geldik” ifadelerini kullandı. Şehrin geleceğini düşünerek devasa yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Biz bu millete sevdamızdan bu işlerin altına girdik. Ne kadar süre belediye başkanlığı yaptığın önemli değil. Ne kadar eser bıraktın, ne kadar sorun çözdün, önemli olan budur. Denizli'miz nereden nereye geldi. İnşallah aynı şekilde gayretimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.