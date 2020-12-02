İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Zolan; "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Zolan, “Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu özel günün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildiğini ifade etti. 3 Aralık'ın temsili bir gün olduğunu Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her günü engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarının sağlaması amacıyla gayret ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta karşılaştığı sorunların çözümü ve karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırabilmek için çalışıyoruz" dedi.



“Tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum”


Denizli Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik faaliyetlerinin çok önemli ihtiyaçlara yanıt verdiğini, engellilerin yaşamın her alanında yer alması için çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.