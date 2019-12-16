Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 mahallenin daha alt yapısını baştan aşağı yenileyecekleri alt yapı projesiyle ilgili vatandaşlara büyük kolaylıklar getiren Altyapı İletişim Ofisi'ni ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dileyen Başkan Zolan, "Biz vatandaşlarımız için varız, millete hizmet etmek için varız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünde başladığı dev altyapı projesi tüm hızıyla devam ediyor. Sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 mahallenin daha alt yapısını baştan aşağı yenileyecekleri projeyle ilgili vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayan Altyapı İletişim Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zolan'a eşlik eden Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarı İlyas Yolcu, mahalle sakinlerinin yerinde bilgi alıp, sorun ve taleplerini iletebileceği Altyapı İletişim Ofisi'nin vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu söyledi. Altyapıyla ilgili herhangi bir sorun veya talepte mahalle sakinlerinin hemen yürüme mesafesindeki ofise konuyu iletme imkanı bulunduğunu belirten Yolcu, "Mahallemize arzu ettiğimizden daha fazla destek sağlandı. Biz ulaşım anlamında da büyük yatırımlar aldık. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. 2020 altyapı anlamında mahallemizin yılı olacak" dedi.

“Yaklaşık 2 yıl sürecek bir yatırım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, altyapının zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Altyapı cesaret ister, sabır ister, destek ister. Bunları gerçekleştirdiğimizde sonuçları güzel olur. Alt yapı maddi boyutu yüksek olan yatırımlardır. Vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyen çalışmalardır. Ancak altyapı olmadan da hayatı sağlıklı sürdürmek mümkün değil. Bir şehirde altyapı yoksa o şehrin üst yapısına ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur" dedi. 5 mahalleyi kapsayan bölgede alt yapı çalışmasına başladık. Yaklaşık 2 yıl sürecek bir yatırım. Bu esnada vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri sorunları, anında iletip çözüm bulabilecekleri Dokuzkavaklar Mahallemizdeki Hasan Güngör Spor Salonu bahçesinde Altyapı İletişim Ofisimizi açtık."

“Biz vatandaşlarımız için varız”

Vatandaşların Büyükşehir DESKİ'ye gitmek yerine sorunlarını çalışma bölgesinde kurdukları Alt Yapı İletişim Ofisine iletebildiğini, sahadaki çalışanların da ilgili konuya anında müdahale edebildiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Burası halkla ilişkiler anlamında vatandaşlarımızın yanında olabilmek adına yaptığımız icraatlardan bir tanesi. Biz vatandaşlarımız için varız, millete hizmet etmek için varız. Alt Yapı İletişim Ofisimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.