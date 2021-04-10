Başkan Zolan: "Bu başarı hepimizin"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, WWF'nin düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Dünya 2'ncisi olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bugüne kadar kendilerine desteklerini hiç esirgemeyen tüm hemşehrilerine teşekkür etti, "Birlikte başardık. Bu başarı hepimizin" mesajını paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olmalarının ardından kendilerine desteklerini hiç esirgemeyen hemşehrilerine teşekkür etti. "Birlikte başardık. Bu başarı hepimizin" mesajını paylaşan Başkan Zolan, "Yarışmanın Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyemiz ülkemizi, dünyanın 27 ülkesindeki 54 şehri arasında temsil ederek dünya 2'ncisi oldu ve bu dereceyle çok büyük bir başarıya daha imza attı. Denizlimiz bu başarısıyla Paris, Los Angeles, Mexico City ve Buenos Aires gibi dünya kentlerini geride bıraktı, tüm dünyaya örnek oldu. Şehrimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Neden Denizli?

Tarihi başarının el edilmesinin çok kolay olmadığını, bugüne kadar hayata geçirdikleri ve bundan sonra yapacakları projelerin bunda büyük etkisi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, Dünya 2'nciliğie giden süreçte yaptıkları bazı projeleri şöyle anlattı: "Türkiye'de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3. Büyükşehir Belediyesi olmasıyla dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediyemiz 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında yüzde 21 azaltım hedefledi. Katı atık bertaraf tesisleri ile katı atık aktarma istasyonlarına büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyemiz şehrimizin birçok bölgesine atık su arıtma tesisleri kurdu. Arıtılan atık suyu tarımsal sulama suyuna dönüştürerek yeniden doğaya kazandırdık. Atıksu ve katı atık bertaraf tesislerimizde ortaya çıkan ve sera etkisi yapan metan gazından elektrik enerjisi üreterek hem doğayı korumaya hem de ülke ekonomisine katkı sağladık."

Yenilenebilir enerjiye büyük yatırım

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da büyük önem verdiklerini, bu doğrultuda yıllık 4 milyon kilowatsaat elektrik enerjisi üreten güneş enerji santralleri kurduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Yeşil alan yatırımlarımızla yeşilin başkenti bir şehir haline geldik. Ulaşım yatırımlarımızla trafik yoğunluğunu azaltarak egzoz gazı kirliliğinin azaltılmasına, akıllı şehir uygulamalarımızla da sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya destek olduk. Trafik Yönetim Sistemi, Otobüsüm Nerede? ve Akıllı Durak gibi toplu ulaşım kullanımını kolaylaştıran akıllı uygulamalarımızın katkılarıyla egzoz gazı kirliliğinin azaltılmasına destek olduk" dedi.

Su kayıp kaçak oranı sıfır seviyesinde

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu sisteminin tek bir merkezden kontrol edildiği SCADA sistemimiz ile suyun doğru alanlara en verimli şekilde pompalanması ile su ve enerji kaybını önlüyoruz. Bugüne kadar binlerce kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları yaparak suyumuzun ve çevremizin korunmasına katkı sağladık. Bir zamanlar yüzde 60 olan su kayıp kaçak oranımız yaptığımız alt yapı yatırımlarımızla sıfıra yakın bir seviyeye geldi. Yeter mi? Tabi ki yetmez. Hep birlikte şehrimizi çok daha güzel bir hale getirmeyi sürdüreceğiz inşallah. Bir kez daha desteklerini hiç esirgemeyen, her zaman yanımızda olan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte başarmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.