Başkan Zolan: “Çamelimiz'de hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir ile birlikte Çameli ilçesinde kadim sorunların çözüldüğüne dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çamelimizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli İlçesini ziyaret ederek, mahalli idareler seçimlerinde bir kez daha seçilen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Osman Zolan'a Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediye meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Çameli Merkezde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Osman Zolan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, Çamelilerin istek, talep ve önerilerini dinledi. Çameli Belediyesini ziyaret eden Başkan Osman Zolan'a gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bugüne dek ilçelerine gösterdikleri ilgi, alaka ve hizmetler nedeniyle Çameli halkı adına Başkan Osman Zolan'a teşekkür ettiklerini söyledi. Arslan, “Şimdiye kadar Çamelimize yaptığınız hizmetler destekler ve katkılar için Çameli halkımız ve meclis üyelerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemimizde de sizlerle beraber güzel bir dönemi geçireceğimizden hiçbir tereddüdümüz yok. Allah razı olsun sizlerden” diye konuştu.

“Yapılan hizmetlerin karşılığında gönül birlikteliği oluştu”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Çameli'deki hemşehrilerimiz bizleri bağrına bastı, her zaman olduğu gibi sevgilerini gösterdiler. Geçen 5 yılda Çameli Belediye Başkanımız Cengiz Arslan Bey ile birlikte, Büyükşehir olmamızla beraber yıllardır bekleyen kadim sorunları bir bir ortadan kaldırdık” dedi. Devam eden ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla birlikte yeni dönemde de aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, “Allah'ım yolumuzu açık etsin. Cengiz Başkanıma ve bana gösterilen teveccühten dolayı tüm Çameli halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan hizmetlerin karşılığında gönül birlikteliği oluştu. İnşallah kol kola, birlik ve beraberlik içinde Çamelimizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayri Dev Kültür Merkezi, Çameli Belediyesi'ne devredildi

“Hayri Dev büyüğümüzün ismi dünya durdukça yaşasın”

Ziyarette ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çameli ilçesinde hayata geçirdiği Hayri Dev Kültür Merkezi'nin Çameli Belediyesi'ne devir protokolü imzalandı. UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen 3 telli cura ustası Hayri Dev'in adı verilen tesisin, Çameli'de çok önemli bir ihtiyacı karşıladığı söyleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bu önemli tesisi kazandırdığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Başkan Osman Zolan ise, “Büyükşehir olarak Çamelimize, Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen Hayri Dev adına yapmış olduğumuz kültür merkezinin iletmesi, sürdürülmesi, amacına uygun kullanılması inşallah Çameli Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Cengiz Arslan tarafından gerçekleştirilecek. Allah'ım hayırlı eylesin. Burada güzellikler ortaya çıksın. Hayri Dev büyüğümüzün de ruhu şad olsun, ismi dünya durdukça yaşasın, kültürümüze de ilelebet sahip çıkalım” dedi.

Başkan Zolan, Yamaç Paraşütü Şampiyonası madalya törenine katıldı.

Öte yandan Başkan Osman Zolan, Çameli ziyaretinde 27 Temmuz'da başlayarak 2 Ağustos'ta sona eren Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Çameli Taş Konakları'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödüllerini, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile diğer protokol üyeleri verdi.