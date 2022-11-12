Başkan Zolan Çameli'ye çıkarma yaptı

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Çameli'ye giden Başkan Osman Zolan, 2 gün boyunca 28 mahalleyi adım adım gezerek binlerce vatandaşla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Zolan, gece de Çamelili hemşehrilerinin konuğu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Çameli ilçesinin 3 merkez mahallesi dışındaki 28 mahallesini ziyaret etti. Tüm ekibi ile birlikte Çameli ilçesine çıkarma yapan Başkan Zolan'ın mahalle ziyaretleri 2 gün sürdü. Başkan Zolan'a Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk günkü gezisine sabahın erken saatlerinde Karabayır Mahallesi ile başladı. Daha sonra Başkan Zolan, ilk gün toplam 14 mahallede Çamelili hemşehrilerinin istek, öneri ve dertlerini dinledi.

Çameli ilçesinde konakladı

Geç saatlere kadar süren ziyaretlerin ardından gece de Çameli ilçesinde konaklayan Başkan Zolan, ertesi gün sabahın erken saatlerinde vatandaşlarla buluştu. İki günde toplam 28 mahalleyi ziyaret eden Başkan Zolan, binlerce hemşehrisi ile bir araya geldi. Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Zolan, tek tek hemşehrilerinin dertlerini dinledi, talep edilen çalışmaların notunu aldı.

“Çameli daha da güzel olacak”

Başkan Zolan, 2 yıldan fazladır pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, bu nedenle ziyaretlerin uzun süredir yapılamadığını anlattı. Tüm bu zorlu sürece rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Çameli'mize geliş amacım hem vatandaşlarımızı görmek, ‘merhaba' demek ve kucaklaşmak hem de varsa sıkıntı ve sorunları hep birlikte konuşmak. Güzel karşılamanızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir ile birlikte, Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteğiyle birlikte Çameli'miz nereden nereye geldi. Çameli'mizin 7-8 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasında dağlar kadar fark var. Şimdi insanlar Çameli'ye dinlenmeye, güzelliklerini görmeye geliyorlar. Çameli inşallah daha da güzel olacak” dedi.