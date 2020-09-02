Başkan Zolan Çardak'ta asfalt çalışmalarını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü arası ulaşımı sağlayan yolda yaptıkları asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü arası ulaşımı sağlayan yolda başlattığı asfaltlama çalışmalarında sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, AK Parti Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler Hayriye Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra tamamlanma aşamasına getirdikleri Hayriye Mahallesi ile her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü arasındaki asfalt yolda incelemede bulundu.

"Tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek"

Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Büyükşehir ile birlikte “Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak” anlayışı ile en ücra mahallelere dahi hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. "Tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek" diyen Başkan Osman Zolan, söz verdikleri Hayriye-Salda Gölü arasındaki yolda asfaltlama çalışmasını tamamlama aşamasına getirdiklerini kaydetti. Yolun bölge halkı için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın derdine derman olup, taleplerini en kısa zamanda yerine getirmek için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz. Daha güvenli ve konforlu bir hale gelen yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.