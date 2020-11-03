Başkan Zolan; “Çocuklarımızı gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği(TÜFAD) Denizli Şube Başkanı Bülent Fil ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. TÜFAD Başkanı Bülent Fil, futbol başta olmak üzere tüm amatör spor branşlarına verdikleri desteklerden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, “500'ün üzerinde üyesi ile Türkiye'de ilk 10 şehir arasındayız. Sizin desteklerinizle yıllardır, bizi hiçbir zaman kırmadınız, organizasyonlarımızda, tanıtımlarımızda destek oldunuz. Sizlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını kaydetti. Başkan Osman Zolan “Türk futboluna ve Denizli'deki antrenörlerimize eğitimler veriyorsunuz. İnşallah amatör ruhu kaybetmeden birlikte koşmaya devam edelim. Futbol, spor çok önemli, çocuklarımızı gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz. Sizler zaten gayret gösteriyorsunuz. Bizler de destek olmak için gayret sarf ediyoruz " dedi.

“Başarılı gençler yetiştirmeliyiz”

Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü, "Gençlik demek gelecek demektir. Ülkenin gençliği yoksa geleceği yoktur. İnşallah el birliği ile hem sağlıklı, başarılı gençler yetiştirmeliyiz. Birçok branşta aktivitelerimiz var. Çocuklarımıza, gençlerimize, hanım kardeşlerimize spor yaptırmak için gayret ediyoruz. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜFAD Başkanı Bülent Fil, Başkan Osman Zolan'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı 20 numaralı milli formayı takdim etti.