Başkan Zolan çocuklarla futbol oynadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinin Kelekçi Mahallesi'nde vatandaşlarla kucaklaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Kelekçi Mahallesi'nde yaptığı halı sahayı inceleyerek çocuklarla birlikte futbol oynayan Başkan Zolan, “Söz verdik, yaptık” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinin Kelekçi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan'ın Kelekçi ziyaretine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinin Kelekçi Mahallesi'nde yaptığı halı sahada incelemede bulunan Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler burada bir süre çocuklarla futbol oynadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda kaleye şut da çeken Başkan Zolan, çocukların sevincine ortak oldu. Daha sonra Kelekçi Mahallesi sakinleri tarafından organize edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası Anma Programı ve hayır yemeğine katılan Başkan Zolan, hemşehrilerine seslendi. Çanakkale Zaferi'nin eşi benzeri olmadığını ve Türk milletinin 7 düvele karşı müthiş bir zafer kazandığını anlatan Başkan Zolan, “Çanakkale bir destandır. Ecdadımız gözünü kırpmadan canını, kanını bu toprağa verdi. Bu vatan üzerinde bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak, bugün burada nefes alıyorsak bunun sağlayanı Çanakkale'de vatan için, bayrak için, namus için, ezan için canını, kanını veren büyüklerimizdir. Hepsinin ruhu şad olsun” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel yoktur”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine intikal ettiklerini, bugün Büyükşehir Belediyesinin Denizli'de ne hizmeti varsa Hatay'da da aynı şekilde çalıştıklarını işaret eden Başkan Osman Zolan, “Afetzede kardeşlerimize imkan sağlamak, yokluğu hissettirmemek için devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olduk. Çanakkale'de nasıl seferber olduysak bugün de aslında orada vatan savunması yapıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediyesi Hatay'ı terk edebilir miyiz? Aynı Çanakkale ruhu ile birlik ve beraberlikle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” diye konuştu.

Denizli'nin “Büyükşehir” statüsüne kavuşmasının ardından kentin dört bir tarafında sayısız yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Kelekçi Mahallemizde de birçok yatırımlarımız oldu. Gençlerimizin istediği halı saha vardı. Söz verdik, yaptık. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.