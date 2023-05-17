Başkan Zolan, Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmadı

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan Hometex 2023'e katılarak Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli'nin kalbi burada atıyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'den 100'e yakın firmanın katıldığı Hometex 2023'ü ziyaret ederek, Denizlili iş insanı ve tekstilcilerle bir araya geldi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizlili tekstil firmalarını ziyaret ederek hayırlı fuarlar dileyen Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli'nin fuarda güçlü bir şekilde yer aldığını belirterek, “Fuara katılan firmalarımızı ziyaret etmek, başarılar dilemek ve yoğun çalışmalarıyla ortaya koydukları alın teri ürünleri görme istedik. Gerçekten burada sanat eseri boyutunda birçok yeni ürün, tasarım ve dizaynlar gördük. Denizli tekstili kendini Ar-Ge boyutunda geliştiriyor ve rakiplerinin önüne geçmek için gayret sarf ediyor” dedi.

“Denizli'mizde yeni yeni yatırımlar olsun arzusundayız”

Tüm firmalara başarılar dileyen Başkan Zolan, “İnşallah buradan yapılacak güçlü bağlantılarla ihracatımız ve üretimimiz artar. Denizli'mizde yeni yeni yatırımlar olsun arzusundayız, Tabi bu da istihdam demek, çalışan insanımızın sayısının artması demek” şeklinde konuştu. Tekstil fuarının Denizli için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Denizli'mizin lokomotifi tekstil sektörümüzün kıymetli iş insanlarını ve firmalarımızı ziyaret etmezsek eksik olurdu” ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin sanayicilerin, yatırımcıların ve çalışanların her zaman yanında olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Onların işlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Denizli'nin kalbi burada atıyor”