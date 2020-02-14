Başkan Zolan: "Denizlimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Denizlili sipsi ustası Halime Özke'nin kentin değerlerini ve güzelliğini ortaya koyan bir sanatçı olduğunu kaydetti.

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan sipsi ustası Halime Özke, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Halime Özke, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve ailesi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan sipsi ustası Halime Özke'nin aldığı UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünün tüm Denizli'yi gururlandırdığını söyledi.

Başkan Zolan, “Cumhurbaşkanımız ülkemizde sizin gibi değerli yaşayan insan hazinelerine çok önem veriyor. Bu kapsamda çok özel isimleri davet ettiler. Denizli'den de sizlerin olması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.

"Denizlimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Sipsi ustası Özke'yi daha önce farklı programlarda dinlediğini anlatan Başkan Zolan, "Denizlimizin değerlerini ve güzelliğini ortaya koyuyorsunuz. Bizler de şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özke ise ödüle layık görüldüğü için gurur duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, Halime Özke ve beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sipsi ustası Özke, Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev'in ardından Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Denizlili ikinci isim oldu.