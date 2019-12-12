Başkan Zolan: “Denizli'nin Türkiye'de en çok ceviz üreten il sıralamasında olmasını istiyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında bu yıl dağıtacakları 160 bin fidan ile Denizli ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydederek, “Ceviz üretiminde Denizli ve Türkiye tek başına kendi ihtiyacını şu anda karşılayamıyor. Onun için dağıttığımız bu fidanlarla Denizli'nin Türkiye'de en çok ceviz üreten il sıralamasında olmasını istiyoruz” dedi.

Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla Denizli Valiliği koordinesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında bu yıl planlanan 160 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğinde 2017 yılında hayata geçirilmeye başlanan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere bu yıl hibe verilecek toplam 160 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen ceviz fidanı dağıtım töreni Tavas ilçesinde yapıldı. Programa, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve ilçe belediye başkanları davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, hayırlı bir işin daha başlangıcını yaptıklarını belirterek, proje kapsamında 160 bin ceviz fidanının toprakla buluşturacaklarını dikkat çekti. Çiftçilere sertifikalı fidanlarla toprakla buluşturacaklarını ve oradan elde edeceği ürünler ile kendi imkanları ve ürettikleri ürünler ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Zolan, “Biliyorsunuz ceviz dışarıdan ithal edilen bir ürün kendi kendimize yettiği bir ürün değil ceviz. Her ne kadar Türkiye'de ceviz üretiminde üst sıralarda olsak da, Denizli ve Türkiye tek başına kendi ihtiyacını şuanda karşılayamıyor. Onun için inşallah istiyoruz ki Denizli bu dağıttığımız fidanlarla Türkiye'de en çok ceviz üreten il sıralamasında olsun hem ülkemizin ihracatı anlamında katkı sağlasın hem de ithalatı da durdurması noktasında bir girişim olsun. Büyükşehir olduktan sonra ayrıca biz tarımsal anlamda birçok destekler verdik çiftçilerimize yanında olduk. Onların çözüm ortağı olduk elimizden gelen en üst seviyede katkı sağlamaya gayret ettik” diye konuştu.

160 bin fidan sezon boyunca dağıtılacak

Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi, Denizli'de 48 bin 250 dekar olan ceviz alanını 100 bin dekar alana ulaştırmak hedefiyle 2017 yılında başladı. Proje 2 yılda büyük mesafe alırken hedefin yıllık 100 bin adet aşılı ve sertifikalı ceviz fidan üretimi ve dağıtımını sağlamak olduğu ifade edildi. Proje başlangıcında Denizli'de 48 bin dekar olan ceviz üretim alanının 2018 TÜİK verilerine göre 70 bin 66 dekara ulaşarak ülke sıralamasında alan bakımından birinci sıraya çıktığı, üretim bakımından ise 2. sırada yükseldiği belirtildi. Proje ile 2018-2019 dikim sezonunda 125 bin adet ceviz fidanının Denizli'nin 17 ilçesindeki bin 490 üreticiye dağıtıldığı, 2019-2020 dikim sezonunda ise yaklaşık 160 bin adet fidan dağıtımının gerçekleşeceği belirtildi.