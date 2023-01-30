Başkan Zolan, Denizli'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de katıldığı 18 milyar liralık 232 eserin toplu açılış töreninde kendilerini yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Denizli'mize hizmet etmek bizim için onurların, gururların en üstünüdür" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kente kazandırılan 232 tesisin toplu açılış programıyla ilgili teşekkür mesajı yayımladı. 28 Ocak Cumartesi günü bakanlıklar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından Denizli'ye kazandırılan 18 milyar TL'lik 232 eserin toplu açılışının yapıldığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, bu mutluluğu hep beraber yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ziyaretinin kente ayrı bir güzellik getirdiğini ifade ederek Denizli'ye verdiği destek ve katkılar için kendisine şükranlarını sunan Başkan Zolan, açılışı yapılan eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına basan onbinlerce vatandaşa teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Gerek alanlarda, gerekse gönüllerde her zaman bizlerin yanında oldunuz. Bize yol arkadaşlığı yaptınız. Allah'ım hepinizden razı olsun. Birlik ve beraberlik için şehrimizin ve ülkemizin daha ileri gitmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

On binlere seslendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Öte yandan toplu açılış töreninde, alanı hınca hınç dolduran on binlere de seslenen Başkan Zolan, "Denizli bugün muhteşemsin, harikasın. Sizlerle gurur duyuyorum. Böyle bir şehre, Denizli'mize hizmet etmek bizim için onurların, gururların en üstünüdür. Hele ki sizlerle beraber yürümek bizim için en kıymetlisidir. Ben her zaman sizlerle gurur duydum, Denizli'mle gurur duydum. İnşallah ilelebet sizlerle gurur duyacağız ve Allah'ın izniyle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Denizli'mizde birçok ilkleri başlattık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlerin desteği ve yol arkadaşlığı ile Denizli'mizde taş üstüne taş koyduk" diye konuştu.

Denizli ziyaretinde bir süre Başkan Zolan ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Başkan Zolan burada günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Resmi katılım rakamını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi rakamlara göre 80 bin kişi olarak açıkladığı toplu açılış töreninde 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı ile birlikte geçiş güzergahları da hınca hınç doldu. Fotoğraf kadrajlarına sığmayan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da geniş bir heyetle katıldı.