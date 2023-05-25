Başkan Zolan, “Derdimiz, sevdamız sizlere hizmetkar olmak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy, Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını inceledi. Başkan Zolan ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Sarayköy ilçesinin Milli Mücadele'ye katılışının 104. yıldönümü anma etkinliklerine katıldı. Başkan Osman Zolan daha sonra eşi Berrin Zolan ile birlikte Çardak ilçesini ziyaret etti. Burada partilileriyle bir araya gelen Başkan Zolan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı, pazaryerinde ise hemşehrileriyle kucaklaştı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üst yapı çalışmalarını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan son olarak Bozkurt ilçesini de ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Bozkurt ilçe merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, İnceler ve Cumalı mahallelerinde hemşehrileri ile buluştu, vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinledi.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçe 616 mahallede gece gündüz demeden gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bugüne kadar el ele, kol kola yürüdük, kentimizin dört bir tarafında hizmet destanları yazdık. Allah'ım bizlere daha güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Derdimiz, sevdamız sizlerin talebini, ihtiyaçlarını karşılamak ve sizlere hizmetkâr olmaktır" dedi.