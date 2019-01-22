Başkan Zolan: “En büyük engel sevgisizliktir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin düzenlediği programda kentteki engelliler ve aileleri ile buluştu. “En büyük engel sevgisizliktir” diyen Başkan Zolan, engelsiz bir Denizli için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Denizli'de engellilere hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile engellilere yönelik eğitim veren okullardaki öğrenciler ve ailelerini buluşturdu. Beyaz İnci düğün Salonu'nda düzenlenen bin 100 kişi katılımlı organizasyona, Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yürütme kurulu üyeleri, dernek ve okul yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, engellilere yönelik sivil toplum kuruluşları ile engellilere yönelik eğitim veren okullardaki öğrenciler ve aileleriyle birlikte hem tanışma hem de kaynaşmayı istediklerini söyledi. İlk kez bu kadar büyük bir organizasyon düzenlendiğini kaydeden Güngör, "Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, Kent Konseyi Başkanımız Ali Değirmenci'ye ve yürütme kurulundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

“Türkiye'ye örnek olduk”

Başkan Osman Zolan ise herkesi kucaklayan organizasyon için Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne teşekkür ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellilere yönelik hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşların yanlarında olacaklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve Kent Konseyi Engelliler Meclisinin engellilerin önündeki engelleri kaldırma noktasında çok önemli çalışmalara imza attığını, bu konuda Türkiye'ye örnek olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Fiziki engelleri sevgiyle paylaşarak, el ele vererek hep beraber aşıyoruz. Ama kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri aşmak çok zor. En büyük engel sevgisizliktir" dedi.

“Down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisinin düzenlediği organizasyon hem renkli hem de duygusal anlara sahne oldu. Salonda sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Zolan, doğum günü olan down sendromlu Hacer Altınok'un pastasını birlikte üfledi. Başkan Osman Zolan daha sonra Altınok'a doğum günü pastasını elleriyle yedirdi. Hacer Altınok yaşadığı mutluluğu Başkan Zolan'a sarılarak gösterdi. Öte yandan görme engelli Gamze-Betül Sidekli kardeşlerin söylediği "Kuran'ı ellerimle okuyorum" ilahisi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlahiyi dinleyenlerin gözleri dolarken Başkan Zolan, küçük Betül'ün ellerini öperek, ilahi için teşekkür etti.