Enerji Kentleri Birliği 2022 Yılı Meclis Toplantısı Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantı Denizli Büyükşehir Belediye ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları ve jeotermal enerji santralleri konusu ele alınırken, Başkan Zolan "Enerjinin dikkatli ve verimli kullanılması gerekiyor" dedi.

Enerji Kentleri Birliği üyesi belediyelerin başkan ve temsilcileri ile birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in katıldığı toplantıda birliğin 2021 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edilirken encümen üyeliği seçimi de yapıldı. Energy Cities adını taşıyan Avrupa Enerji Kentleri'ne üye olunması kararı da alınan toplantıda 7 belediyenin daha birliğe üye olmasına karar verildi.

"Hedefimiz termal sağlık turizmi"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Enerji Kentleri Birliği üyesi belediye başkanlarını ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek Kuşadası'nda bulunan termal enerji kaynaklarının sağlık turizmi alanında kullanılması ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Belediye bünyesinde enerji birimi kurduklarını ve gerekli atamaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel “Öncelikle hedefimiz Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinde hem sağlık turizmi yatırımını teşvik etmek hem de o bölgede özellikle işyeri ve konut ısıtmalarını sağlayabilmek. Konu ile ilgili olarak üniversite tarafından ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Suyumuzun derecesi ve miktarı yeterli olmakla beraber geleceğe dönük yatırıma ilişkin iki kuyunun daha açılması için izin talebinde bulunduk” dedi.

Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak pandemi dönemini kapsayan iki buçuk yıllık süreçte kentimize modern ve estetik bir kimlik kazandırmak için gerekli çalışmaları yürüttük. Bu noktada kendi adımıza pandemi dönemini verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. Nihayet bu yıl kruvaziyer seferleri ile birlikte dilediğimiz gibi bir turizm sezonu geçirebileceğiz. Bugün jeotermal kuyularımızı da kapsayan bir teknik gezi yapacaksınız. Ancak Kuşadası'nın tadını çıkarmayı da ihmal etmeyin” diye konuştu.

"Başkan Zolan'dan enerji verimliliği vurgusu"

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesinin önemine dikkat çekerek savaşların etkisiyle enerjinin önemli bir güç haline geldiğini söyledi. Aydın'ın jeotermal enerji üretimi alanında önemli bir kent olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, Enerji Kentleri Birliği olarak jeotermal kaynakların sağlık turizmi alanında da etkin bir biçimde kullanılabilmesi için çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Enerji verimliliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Enerji üretmek tabii ki önemli, ancak oldukça maliyetli ve meşakkatli bir iş. Bu noktada üretilen enerjinin dikkatli ve verimli kullanılması gerekiyor. Sıfır yatırımla enerji üretme hedefi ile çalışıyoruz” dedi.

"Birlik değerli çalışmalar yürütüyor"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Enerji Kentleri Birliği'nin temiz enerji kullanımı konusunda Türkiye için önemli bir birlik olduğunu söyledi. Birliğin enerjinin verimli kullanımı konusunda farkındalık amacıyla değerli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Hüseyin Aksoy ise “Türkiye, temiz enerji kaynakları bakımından önemli potansiyeli olan bir ülke. Bu potansiyeli özellikle son yıllarda verilen teşviklerle belli bir aşamaya getirmiş durumda. Bugün burada bu potansiyeli geliştirmek ve yaygınlaştırmak için bir çalışma gerçekleşecek. Toplantının verimli geçmesini diliyorum” dedi.